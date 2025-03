Nagu kampsun smokingu peal: erilise kasukaga kass võidab miljonite südameid

Kassist nimega Kitty on saanud sotsiaalmeedias tõeline staar tänu oma armsalt naljakale kolmevärvilisele kasukale. Lemmiklooma videod on TikTokis suure hooga levima hakanud, kogudes üle 26 miljoni vaatamise. Vaatajad kirjutavad , et kohev kiisu võitis hetkega nende südamed.