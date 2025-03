FOTO Internetis kütab kirgi pilt maailma kõige paksemast panterist: «Huvitav, kas ta on inimese ära söönud?»

Šokeerivad kaadrid väidetavalt maailma kõige paksemast pantrist on õhku tõstnud küsimusi looma tervise kohta. Chengdu loomaaias Hiinas elav must panter on nii priske, et internetikasutajad on hakanud spekuleerima, kas ta on ehk inimese ära söönud. Loomaaed on aga kinnitanud, et loom on lihtsalt eakas ning tal on alanud range dieediprogramm.