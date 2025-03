FOTOD Rajakaamera ette jäi üliharuldane loom, keda õnnestub kohata vähestel

Manul (Otocolobus manul) on umbes kodukassi suurune, kuid temast veidi jässakam metsloom, kes elutseb peamiselt Kesk-Aasia steppides ja mägedes, Mongoolias, Venemaal ja Hiinas.

Indias Lääne-Himaalaja piirkonnas polnud ta varem kaamera ette jäänud, kuna ta on teadlaste sõnul veel tagasihoidlikuma eluviisiga kui lumeleopard, vahendab väljaanne Outdoors .

Manul on kohastunud elama karmides ja külmades tingimustes ning elutseb tavaliselt kõrgmäestike ja rohumaade kivistes piirkondades. Inimesel on nende elupaikadele keeruline ligi pääseda ja neid uurida. Tänapäeval olukord õnneks paraneb, sest kasutada saab droone, kuid teadlaste sõnul on selle liigi kohta veel nii mõndagi uurida.