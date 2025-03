Jälgi neid 7 reeglit, kui tahad, et sul oleks kuulekas koer

Uuringud näitavad, et lausa 84 protsenti koeraomanikest on hädas oma lemmiku distsiplineerimisega, mistõttu võib hästi käituva koera kasvatamine tunduda keeruline. Paljud otsivad efektiivseid treeningmeetodeid, mille tulemusena on Google’i otsingud «kuidas kasvatada üles kuulekat koera» kasvanud 334 protsenti. Samuti pöördutakse nõu saamiseks Redditi ja teiste foorumite poole.