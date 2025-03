Kalamajas auto alla jäänud kass vajab abi hiiglasliku raviarve tasumisel

Kuigi kasside päästmisega tegelev MTÜ on pidevalt rahalistes raskustes, ei saanud nad teda hätta jätta. Leidjad toimetasid ta esmalt Rannamõisa PetCity kliinikusse, kus selgus, et kass Coco on saanud autolt löögi ning tal on selgroovigastus.