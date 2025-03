Ilves on Eesti suurim kaslane ja teda kohtab looduses harva, kuna tegemist on erakliku ja varjatud eluviisiga loomaga. Keskkonnaagentuuri seireandmete põhjal on ilvese arvukus viimase viie aasta jooksul Eestis tõusnud: pesakondi on viimase riikliku seire põhjal 102 ja üldarvukus 650–800 isendit.