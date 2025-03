On näha, kuidas kassipoeg on väga hirmunud ja ärev, kuid siis ilmub kaadrisse täiskasvanud kass, kes pole küll kassipoja bioloogiline ema, kuid käitub nagu kõige hoolivam ja rahustavam ema üldse. Ta läheneb ettevaatlikult, ei tee äkilisi liigutusi. Alguses tundub pisike veel veidi umbusklik, kuid siis hakkab ta vaikselt lõdvestuma. Lõpuks vajub ta rahulikult suletud silmadega suure kassi kõrvale, justkui mõistes, et on turvalises kohas.