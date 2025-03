Kui naised juhiks maailma… need emasloomad juba teevad seda!

Nad paarituvad mitmete partneritega ilma püsivate paarisuhete tekketa. Isased lähenevad emastele alandlikult isegi siis, kui on neist suuremad. Emased eelistavad tavaliselt nooremaid isaseid, kes on klanniga liitunud pärast nende sündi, ning isaseid, kellega neil on pikaajalised ja sõbralikud suhted. On leitud, et alistuvad isased on paaritumises edukamad kui agressiivsed.

Enamjaolt on loomariigis just isased erksamate ja silmapaistvamate värvidega, kuid leidub ka vastupidiseid näiteid. Erispapagoide isased on muidugi väga uhked ja ilusad oma roheliste sulgedega, kust ei puudu ka sinised ja oranžid toonid. Punane pea, sinine kõhualune ning kollane sabaots teeb aga emase isasest veel väljapaistvamaks. Oletatakse, et emaste punakas värvus suudab näidata paremini pesapaikade hõivatust ja isaste roheline värvus aitab jääda märkamatuks, kui nad otsivad toitu emastele ja poegadele. Teadlased arvavad, et see on ilmselt sellepärast, et nende papagoide paarisuhted on vabad – nii emased kui ka isased paarituvad mitme partneriga.