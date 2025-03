VIDEO Uut kutsikat põlgav kass on sotsiaalmeedia tormina kaaperdanud

Viraalseks saanud klipis on näha, kuidas liputava sabaga kutsikas jookseb mööda uut kodu ringi ja avastab ümbrust. Samal ajal istub kass trepil ja vaatab teda põlgusega.

«Ma arvan, et ta plaanib hoopis sind esimesena ära koristada – vaata seda pilku!» naljatas kolmas.

Dr Andrew Jones kirjutab oma veebilehel Veterinary Secrets, et edukas tutvustamine nõuab aega ja kannatlikkust. Tõenäoliselt on mõnda sammu vaja korrata.

Enne kui loomad silmast silma kohtuvad, on oluline, et nad harjuksid üksteise lõhnaga. Kui nad on sellega kohanenud, võib alustada tutvustamist.