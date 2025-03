ÜLLATAV Põlvamaa mehega suureks sõbraks saanud karu leidis endale uue elukoha

Riigimetsa majandamise keskuse Tartu-Jõgeva külastusala juhi Andri Plato kinnitusel on esmaspäeva õhtul loomaparki jõudnud mõmmipreili oma aedikuga kohanenud ning uudistab agaralt inimesi.

Karupoeg toodi loomaparki Põlvamaalt – tegemist on loomaga, kes eelmisel aastal õnnetult oma perest maha jäi ning kellele kohalik kalakasvatuse pidaja Valmer Soodla appi tõttas. Mees hakkas nälginud karupoega toitma ja nii harjus loom inimesega ära. Karutüdrukul, keda Soodla hakkas kutsuma Mõmmuks, tekkis oma päästjaga väga lähedane side.

Plato sõnul loodeti, et kui loom taliuinakusse jääb, on ta kevadeks inimese unustanud. Seda siiski ei juhtunud ning juba jaanuari lõpus tuli teateid inimese lähedust otsivast noorest mõmmikust. See tegi aga kohalikke elanikke murelikuks.