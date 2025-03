UURING Nende kahe lemmiklooma pidamine võib ära hoida allergiad

Eriti lapsed näivad sellest nähtusest kasu saavat. 2002. aastal korraldatud uuringus, mis hõlmas 474 tervet last, uuriti, kuidas lemmikloomade olemasolu võib mõjutada allergiate arengut. Uuringu tulemused olid üllatavad: lapsed, kes kasvasid üles koos kahe või enama toas elava lemmikloomaga, olid kaks korda väiksema tõenäosusega tundlikud tavaliste allergeenide suhtes.

Teadlased avastasid ka, et lastel, kes olid kokku puutunud koerte või kassidega, esines allergilise reaktsiooni tugevaid sümptomeid 45 protsenti harvem. Dr Dennis Ownby, kes toona uuringut juhtis, ütles: «Me hakkasime vaatama oma andmeid, et teada saada, kas koerte ja kasside kohalolek suurendab allergiliste reaktsioonide riski, kuid andmed ei olnud sellised, nagu me ootasime. Tegelikult olid tulemused täiesti vastupidised.»