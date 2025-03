Balil elevante külastanud Kelly Sildaru pidi pettuma: kahetsen, et selle kohta piisavalt ei uurinud

Sildaru tõi oma sotsiaalmeediapostituses välja, et enne varjupaiga külastamist ta selle tausta palju ei uurinud, kuna arvas, et varjupaik on koht, kus loomade eest hoolitsetakse hästi ning austatakse nende loomulikku käitumist ja elutingimusi. Hiljem asja lähemalt uurides selgus paraku, et varjupaiga asemel on tegu hoopis turismiatraktsiooniga, kus loomade heaolu on küsitav.