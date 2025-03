5 aastat tagasi tänavalt päästetud kass ootab ikka veel inimest, keda usaldada

Teiste kiisudega on Johanna sotsiaalne ning sõbralik. Ka pallimäng on kassikesele selge. Inimestega on Johanna pelglik - pai talle teha veel ei saa, kuna ta ei taha inimest endale lähedale lasta.

Ainus kord, kui Johanna hoiuinimene sai talle pai teha, oli siis, kui šokiseisundis kassiema oma poegadega tänavalt tuppa sai. Et varasem elu on õpetanud Johannat ettevaatlikkusele, ei tähenda, et ta ei vääriks head kodu ja oma inimesi.

Ideaalne kodu oleks selline, kus on üks sõbralik kass teda juba ees ootamas ning kus pererahvas on ekstra kannatlik ja sotsialiseerimisega järjepidev. Johanna tulevane kodu võiks tunda ära, et hoolimata kõigest on Johanna nende pere armastatud kodukiisuke.

Johanna elab hoiukodus Tallinnas. Ta on kiibitud, streriliseeritud, vaktsineeritud ja saanud parasiitide vastast tõrjet. Rohkem infot tema kohta leiad siit.