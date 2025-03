Keerulise tervisemurega võitlev armas tõukoer pääses viimasel hetkel surmasüstist: appi tuli...

Mial nimelt on krooniline kõhulahtisus ja kui see peale tuleb, on loomake täitsa sirakil. Loogiline. Ka põie ning kuseteedega on mingi suur jama lahti, mida vaatamata korduvatele arstivisiitidele korda pole suudetud teha. Nii ongi loom vaevas ning nõuab nii päeval kui öösel iga natukese aja tagant jalutuskäiku. See käib aga peremehele väga üle jõu ja kogu maja haisevat vaatamata Mia mähkmete kandmisele kui pesuehtne laut.