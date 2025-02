Koeratreener hoiatab: koera ei tohiks premeerida, siis kui ta teeb just sellist häält

Teiseks rääkis ta vingumisest ja nutmisest ning selgitas, et kuigi omanikel võib tekkida soov lohutada oma lemmikut, tuleks seda hoopis eirata. «See on märk, et koer tunneb ärevust või stressi. Siin on kaks erinevat külge – üks vingumine on rahustav, kuid teine võib kasvada suuremaks reaktsiooniks, näiteks haukumiseks või isegi agressiivseks käitumiseks,» selgitas ta.