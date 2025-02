USKUMATU VIDEO Naine püüdis kinni kortermaja aknast alla kukkuva koera

Pärast seda, kui naaber oli välja selgitanud, et koera omanikku parasjagu kodus pole ja ta viibib parasjagu ummikus, otsustas ta tegutseda ning haaras pappkasti, mille täitis riietega, et koera maandumine oleks pehmem.

Videost on näha, et koer kukub küll kasti, kuid seejärel libiseb kast naise käte vahelt läbi. Õnneks oli ka sellele mõeldud - maapinnale oli moodustatud tekkidest madrats, et pehmendada koera maandumist ning nii pääses ta vigastusteta. Kahjuks pole teada, kui kõrgelt koer kukkus, kuid naaber selgitas kohalikule meediale, et tundis väga suurt kergendust, et koer eluga pääses.