Vastab loomaarst Gerlin Järvela: «Tavaliselt nii intensiivne lakkumine ei ole kõigest pesemine. Enamasti on seal mingi muu põhjus - stress, allergia, põieprobleemid, valu, ärevus jne. Mina siinkohal ei alustaks üldse sellest, et mõelda, kuidas karvkatet taastada, sest sellega me üritame lihtsalt tagajärgi likvideerida, kuid ei alusta põhjusest. Arvestades, et kass on juba 10.aastane, siis soovitaksin kindlasti temaga arsti poole pöörduda - tema puhul on kindlasti vajalik üldine ülevaatus ning analüüsid, sest terviseprobleeme, mis võivad olla selle põhjuseks on väga mitmeid ja nendele tuleks kindlasti jälile jõuda!»