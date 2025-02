Vaata, kuidas ta reageeris: kodu leidnud koer toodi 3 päeva hiljem varjupaika tagasi

Varjupaiga töötajad püüdsid Zelda südantlõhestavalt kurva oleku videole ning postitasid TikToki, kus see kodus kiiresti miljoneid vaatamisi.

Varjupaiga töötajate sõnul on 2-aastane Zelda inimeste suhtes väga sõbralik, aga kuna tal on keeruline teiste koertega läbi saada, on kodu leidmine osutunud tema jaoks keeruliseks. Zelda tahab olla tähelepanu keskpunktis, ütles varjupaiga esindaja väljaandele Newsweek.