Ekspert selgitab: mida teha, et kass sind hommikul vara üles ei ajaks

Eksperdi sõnul on vaja mõista, et rutiin on kasside jaoks äärmiselt oluline. Seda eriti söögiaegade osas. Mõned loomaarstid soovitavad kassidele süüa anda pigem väikeste koguste kaupa ja tihedamini. Kui varajane ärkamine on kujunenud probleemiks, võib põhjus olla selles, et kassil läheb liiga vara kõht tühjaks. Võib proovida anda talle väikse snäki tund aega enne magama minekut.