Vastab loomaarst Mareli Ots: «Koerad (eeskätt veel noored koerad) tahavad peaaegu kõike süüa, eriti kui neile seda ka võimaldatakse. Mesi võib olla atraktiivne enda magusa lõhna ja maitse pärast, ka piima lõhn ja maitse ei ole koerale kindlasti vastumeelsed. See, et koer näitab huvi üles kõige maitsva osas, ei tähenda, et ta peaks seda tingimata saama.»