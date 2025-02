Vastab loomaarst Mareli Ots: «Kroonilise oksendamise puhul tuleks pöörduda loomaarsti visiidile. Paljud omanikud arvavad, et kassidel on oksendamine normaalne, kuid tegelikult ei tohiks seda jätta tähelepanuta. Kindlasti tuleb kontrollida üle, millal kass on saanud siseparasiiditõrjet (sh tubased kassid) ning vaadata üle kassi toidulaud. Seedeprobleemide korral on soovituslik pöörduda loomade gastroenteroloogi vastuvõtule, kus teostatakse põhjalikud uuringud võimaliku alloleva probleemi väljaselgitamiseks.»