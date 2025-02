ÄRA KÄPI Kui kass teeb seda liigutust, siis hoia temast eemale

Ameerikast pärit kasside käitumise ekspert, telesaatejuht ja raamatute autor Jackson Galaxy tegutseb aktiivselt sotsiaalmeedias ning jagab oma miljonitele jälgijatele kasulikku nõu selle kohta, kuidas oma kassi eest paremini hoolt kanda.

Ühes oma populaarsemas videos toob ta välja olulised kassi kehakeele märgid, mida tähele panna, kui sa ei soovi oma lemmikut ebamugavasse olukorda panna või temalt lausa hammustada saada.

Näiteks on väga oluline jälgida, millises asendis on kassi saba. Kui see on jäik ja liigub edasi-tagasi, on see märk sellest, et su kass on ärevil ning parem oleks teda mitte puutuda. «Kassid ei ole koerad - kui nemad saba liputavad, siis on see märk sellest, et nad teevad kohe midagi, mis sulle ei meeldi,» õpetab ekspert.

Teine kehaosa, millele tähelepanu pöörata, on kassi kõrvad. Kui kass hoiab kõrvu peadligi, on see samuti märk ärevusest. See on märk sellest, et kass valmistub rünnakuks.

Lisaks on oluline jälgida kassi silmade ja pupillide suurust. Kui need on suured nagu tõllarattad, on see märk sellest, et kass otsib väljapääsu olukorrast põgenemiseks.