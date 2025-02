KARVASTE KÄTTEMAKS Naine näitab, mis juhtus siis, kui ta unustas kasse toita

Naise jagatud videot on vaadatud juba sadu tuhandeid kordi ja see on tõeliselt kassilik. Kaadris on näha trepi jalamil luusivat kolme kassi, kes on ümbritsetud rebitud tualettpaberi kuhjast. Nende nördimus on ilmselge: omanik ei täitnud enne magamaminekut nende toidukausse.