HARULDASED KAADRID Hirvekaamera ette sattusid ootamatud külalised

«Alati kui hundid söödaplatsile ilmusid, olid kohal üksnes hirvepullid, kes on kiskjatele oluliselt keerulisem saak kui hirvelehmad ja -vasikad. Igal juhul rünnakut otse-eetris näha ei saanud ning näis, et hundid käisid pelgalt olukorda hindamas ja plaane sepitsemas,» selgitas zooloog Tiit Hunt RMK blogis .

Huntidel on parasjagu käimas jooksuaeg ning zooloogi sõnul võib oletada, et videos näha olevad hundid on erinevast soost.

«Video on tõendiks, et Saaremaal elab praegu vähemalt kaks hunti, ja teada on seegi, et huntide pesakondi ei ole Saaremaal seni leitud,» lisas zooloog.