Mereteadlased pakuvad mitmeid teooriaid, miks mõõkvaalad on hakanud laevu sihikule võtma. Osa eksperte usub, et tegemist on pelgalt uudishimu ja mänguga. «Nad ei ole inimeste vastu agressiivsed,» sõnab organisatsiooni WeWhale esindaja Janek Andre. «Tõsiasi, et nad rammivad laevu ja hammustavad neid, ei tähenda, et nad tahavad kahju teha – see on pigem interaktsioon kui rünnak.»