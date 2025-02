Võikad vigastused: 78 siili pääses mullu napilt surmasuust

2024. aastal jõudis Siilipusa hoole alla väga erinevas vanuses ja olekus abivajajaid, teiste seas ka näiteks 12 väga väikest siili ehk piimapoega, kelle kaal kõigest kuni 70 grammi. «Saabudes on väiksemad neist ilma karvadeta, suletud silmade ja kõrvadega. Nad on kõige keerulisemad abivajajad, sest ei söö iseseisvalt, vajavad ööpäevaringset söötmist iga kolme tunni tagant, püsivat temperatuuri jälgimist, pissitamist/kakatamist ja spetsiaalset toidusegu,» kirjeldas Sinirand. Suuremaid abi vajavaid siilipoegi oli aga 40. «Meile jõudes on nad üldjuhul päris halvas seisus, seetõttu vajavad paljud neist söötmist või terviseprobleemi tõttu sundtoitmist,» rääkis ta.