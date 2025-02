TÕELINE VEDAMINE 3 aastat varjupaigas veetnud kass leidis lõpuks oma inimese

«Varjupaik peaks loomale olema ajutine peatuspaik. Kahjuks on Eestis niivõrd palju koduta kasse, et konkurents on suur ja mõnikord jäävad isegi täiesti terved ning väga hea iseloomuga kassid meie hoole alla lausa aastateks. Sõbrakuu kampaania fookuses ongi kõige kauem kodu oodanud kassid ja juba on ka tulemusi näha – meie Viljandimaa loomade heaolu keskuse kõige pikaaegsem asukas Margaret võttis eelmisel nädalal ette kodutee. Lisaks on sõbrapäeval koju minemas Pärnu varjupaiga pikaaegseim ootaja Priit,» rääkis Varjupaikade MTÜ kommunikatsioonijuht Anni Anete Mõisamaa.

Omanikult võõrandatud kass Margaret saabus Viljandimaa loomade heaolu keskusesse 1-aastasena ja veetis seal kokku kolm aastat. «Margaret on kass, kelle isikupära paneb igaühe naeratama. Tema altkulmu pilgud võivad olla kuninglikult hinnangutandvad, kuid see on lihtsalt tema viis öelda, et ta on eriline – ja seda ta tõesti on! Kui Margaret tunneb, et temale on liiga vähe tähelepanu pööratud, muutub ta tõeliseks südametemurdjaks, hõõrudes end hellalt vastu su jalgu, et meelde tuletada, kui palju ta sinu hoolt hindab,» iseloomustas varjupaik oma hoolealust.