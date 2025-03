VAHVA GALERII Vaata, millistes põnevates ametites karvased kolleegid end proovile panevad

Perenaise sõnul on Pätu kõige tähtsam ülesanne hoolitseda selle eest, et kõikide kontoritöötajate paitamise ja mängimise soov saaks täidetud. «Pätu on alati valmis mängima ja paisid vastu võtma. Teine oluline ülesanne on pingsalt jälgida, et mina kogu töö arvutis korralikult ära teeksin. Vahest ta korraks väsib sellest, siis natuke pikutab ning seejärel kontrollib edasi. Pätu on ka suur abiline kaupa pakkimisel ja väljasaatmisel ning sissetuleva kauba kontrollimisel. Ülesandeid on palju, kuid Pätu on alati tegudeks valmis. Kui minul satub olema keerulisem päev, siis Pätu toetab mind alati ja hoiab mu kätt.»