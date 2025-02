GALERII Üks armsam kui teine: vaata, millistes ametites eestlaste lemmikloomad käppa proovivad

Osalemine on väga lihtne: foto koos lemmiku ja tema tööülesannete kirjeldusega tuleb saata aadressile lemmik@postimees.ee . Kirjelduses võid välja tuua, mida sinu lemmikule tööl kõige rohkem teha meeldib ja kas tal on äkki mõni põnev või eriskummaline oskus, mis teda teistest eristab?

Igapäevaselt tegutseb Tekiila kontoris ja tööd on tal päris palju. Pakkide hunnikud, mida on vaja avada, ei saagi otsa. «Kusjuures, ega mu tööd ei tehta ka eriti lihtsaks, sest millegipärast on kolleegid hakanud pakke aina tugevamana kinni panema,» vahendab perenaine Laura.