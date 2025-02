See näiliselt tühine luksus on sinu lemmiku tervisele oluline

«Veepurskkaevud võivad kassidele ja koertele mitmeid eeliseid pakkuda,» selgitab dr Danielle Bernal, loomatoitumisele spetsialiseerunud veterinaar ja Wellness Pet Company ekspert. Esiteks tagavad need värskema ja puhtama vee, kuna «puhastavad seda pidevalt, vähendades lisandeid ja takistades bakterite kasvu».

See on eriti oluline, kuna terve päeva seisnud veekauss võib muutuda bakterite kasvulavaks, hoiatab dr Carly Fox, New Yorgi Schwarzmani Loomameditsiinikeskuse veterinaar. «See ei pruugi otseselt looma haigeks teha, kuid võib vähendada tema soovi juua,» märgib ta.

«Enamik purskkaeve ka jahutab vett,» lisab Fox. «See muudab selle lemmikloomadele atraktiivsemaks, sarnaselt inimestega!»

Eriti oluline on veepurskkaev just kassidele, rõhutavad mõlemad eksperdid. «Kassid eelistavad evolutsiooniliselt värskeid veekogusid seisva vee asemel, kuna see on nende jaoks turvalisem,» selgitab Bernal. Veepurskkaev jäljendab seda eelistust ja ergutab kassi rohkem jooma, vahendab HuffPost.

«Kassidele meeldib purskkaevu voolav vesi ka instinktiivselt, kuna see tundub neile värskem ja puhtam,» lisab Fox. Piisav vedelikutarbimine on kasside jaoks eriti oluline, kuna nad on vastuvõtlikumad neeruhaigustele.

Lisaks neeruhaiguste ennetamisele aitavad purskkaevud lemmikloomi, kellel on sellised terviseprobleemid, nagu diabeet, sagedased kuseteede infektsioonid, hormonaalsed haigused ja muud mured, kinnitavad veterinaarid.

Lisaboonusena on purskkaev raskemini ümberlükatav kui tavaline veekauss, vähendades põrandale sattuva vee hulka. Samuti ei kuiva purskkaev kergesti tühjaks, mis on eriti kasulik kodudes, kus elab rohkem kui üks lemmikloom.