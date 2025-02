Loomaarst vastab: miks kass teeb häda mujale kui liivakasti?

Vastab loomaarst Mareli Ots: «Valedesse kohtadesse urineerimine kassidel võib taaskord viidata mitmele terviseprobleemile. Kui selline käitumine ei ole kassil olnud terve elu, siis kindlasti tuleks eeskätt alustada kuseteede patoloogiate välistamisega (kasside alumiste kuseteede põletikud, kusekristallid, põiekivid). Kindlasti tuleb kontrollida, kas majapidamises on kassil piisavalt liivakaste (1 kassiga majapidamises on soovituslik vähemalt 2 liivakasti) ning tagada tuleb liivakastide pidev puhtus, kuna kassid on hügieeni osas väga nõudlikud. Kuna kassid on ka väga stressialtid, siis võib selline käitumine olla tingitud ka sellest. Konsultatsioon loomaarstiga koos kassi üldise tervisekontrolliga oleks kindlasti soovituslik.»