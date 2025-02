Loomaarst vastab: miks kass peale kastreerimist veel «pulma» läheb?

Lemmiku lugeja küsib: «Lõikasin ära oma 6kuuse isase kassi. Palun öelge, kas ta läheb ikka «pulma»? Mulle tundub, et see kastreerimine teda emasest kassist jooksuajal eemal ei hoia. Oli kunagi ka emane kass, kes peale lõikust pulmitas veel peaaegu kaks aastat, poegi ta muidugi ei saa. Siis tohter ütles, et neerupealsed eritavad veel hormooni tükk aega. Kui minu noor lõigatud isane läheb ikka pulmitama, siis on jälle jama.»

Vastab loomaarst Gerlin Järvela: «Kastreerimine vähendab tunduvalt isaste kasside soovi minna välja teistega kaklema, rändama kaugele, et emaseid otsida ja kodus häälitsema, et teda välja lastaks. Rolli mängib siin kindlasti ka see, kas kass kastreeritakse noorelt või vanemas eas. Kui seda tehakse vanemas eas, siis mõned tungid jäävad pikemaks alles, kuid ka siis vähenevad need märgatavalt. Üks põhjustest on see, et kui ta on kastreeritud hilisemas eas, siis mitmed käitumismustrid on n-ö selgeks juba õpitud ja harjumuseks saanud (territooriumi märgistamine, kindlad ka kaugemad kohad, kus ta on harjunud käima jne). Samas mängib siin rolli ka konkreetse kassi iseloom ja iga kassi puhul võivad muutused peale kastreerimist olla erinevad.»