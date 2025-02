Keskkonnaamet andis huntide küttimiseks veel lube juurde

Keskkonnaamet teatas pressiteates , et number suurenes 13 võrra tänu andmete täpsustumisele. Lisaks eelnevale 121 hundile tohib küttida Järva ohjamisalal neli hunti, Lõuna-Pärnumaa ohjamisalal kolm hunti, Lääne-Pärnumaa ohjamisalal kolm hunti ja Võru ohjamisalal samuti kolm hunti.

«Ohjamisaladel, kus küttimislimiiti suurendati, on selgunud, et huntide arvukus on seal osutunud kõrgemaks kui varasem arvutushinnang kajastas. Lisaks keskendusime huntide poolt tekitatud värsketele kari- ja koduloomade kahjustuskolletele,» teatas keskkonnaameti avalike suhete peaspetsialist Indrek Hirs.