Loomaarst vastab: kuidas ravida kassi ninakinnisust?

Vastab loomaarst Gerlin Järvela: «Pigem olen arvamusel, et siin all peab olema ikkagi põhjus, miks selline ninakinnisus kassil esineb. Füsioloogiline lahus või Humer võib aidata, kuid nagu ütlete, siis pigem lühiajaliselt. Pigem oleks vaja selgeks teha, mis on probleemi algpõhjus. Võimalik on näiteks allolev viirus (nt herpesviirus), moodustis ninaõõnes vms. Esimene ja lihtsam samm oleks teha korralik kuur immuunsuse tugevdamiseks - head preparaadid (nt Flumax kassidele), mis on saadaval loomakliinikus käsimüügis võiks olla esimene valik. Kasutada seda ning lisaks võimalusel paralleelselt füsioloogilise lahusega loputada ning vaadata kuuri lõppedes, kas olukorras on muutuseid. Järgmine samm kui paranemist ei toimu oleks siiski ka konkreetselt selle probleemiga arsti juurde minna - võimalik on teha rinoskoopia (vaadakse rinoskoobiga ninaõõne sisse ja tuvastatakse põletik, kasvaja vms), vajadusel saab edasi juba suunata kompuutertomograafiasse kui sellele on näidustus. Soovitan samm-sammult alustada ja nii probleemi algpõhjuseni jõuda.»