ŠOKEERIV LEID Loomakliiniku ukse taha hüljati imearmas tõukass: «Tema juurest leiti kiri, millele oli kirjutatud...»

Pesaleidja töötajate sõnul jäeti kass loomakliiniku ukse taha, kui seal oli mitu klienti parasjagu korraga sees. «Veterinaar nägi läbi akna jalgu ja koti mahapanekut. Arvasime, et tegu on kassituppa mõeldud annetusega, neid ennegi kliiniku ukse taha jäetud. Veidi hiljem kotti sisse tuues olidki kotis näha vaid toidukotid ja konservid,» rääkis Pesaleidja töötaja.

Järgmisel hommikul tulid ukse taha aga lapsed, kes teatasid, et kõrvalukse juures on seina ja konteineri vahel väga hirmunud kass. Pesaleidja töötaja tõttas kiiresti asja kontrollima.

Kuid see ei olnud veel kõik. Koos kassiga toodud kotist avastati ka kiri kassi andmetega: nimi, vanus ja tervislik seisund. Kuigi kirjas seisab ka, et kassil, endise nimega Benzi, praeguse nimega Dante, tervisemuresid ei esine, tuleb hiirekütil siiski läbida tervisekontroll, teha vajalikud vaktsiinid ja paigaldada kiip, sest ühestki dokumendist ei saa kontrollida, kas tal need olemas on. Lisaks on vaja kass kastreerida.