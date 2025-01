Oled kunagi märganud, et kui silitad oma armast koerakest, pöörab ta sinu poole selja? Kas sa oled mures, et talle ei meeldi sinu lähedus, või võib-olla on ta lihtsalt väsinud? Tegelikult on see koera käitumine hoopis midagi palju sügavamat, kui esmapilgul paistab.