Pesaleidja hoolealune seisab silmitsi valusa tervisemurega

Seal selgus, et Sifi põies on struuvid ja loomake vajab kiiresti ravi. See tähendab aga pikaajalist eritoitu, valuravi ning lähitulevikus ka uute proovide andmist. Juba täna on kliinikuarve 177,49 eurot ning see ilmselt kasvab veelgi. Seega paluvad Pesaleidja töötajad heade inimeste abi, et Sifi ravi eest tasuda.