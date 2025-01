Mitu aastat pole ühtki huvilist: Lissa ootab oma uut kodu juba ligi 8 aastat

«Kodutud kassid satuvad meile üldjuhul ikkagi püüdmise teel, kuid vahel väga väga harva otsustab mõni kodutu kass ise abi paluda. Ema Mirry on suurepärane strateeg. Kui tema kolm poega said paarikuusteks ja lähenemas oli kõle sügis, võttis ta kogu vapruse kokku ning kolis poegadega ühe maja hoovi. Ilmselt oli ta korraliku taustauuringu teinud, loomasõbraliku majapidamise uksed avanesid peagi ning vapper ema sai oma jõmpsikad tuppa sooja ning majaperenaisest sai 2017. aasta oktoobris Pesaleidja hoiukodu,» räägib Pesaleidja vabatahtlik Lissa taustast.

Lissa väikesed õed-vennad leidsid kiiresti kodud, kuid kuidagi on läinud nii, et Lissa pole siiani päris oma koju saanud, ning ta jõudis hoiukodust 2024. aastal Pesaleidja kassituppa. Tema jaoks on see väga raske – hoiukodus kippusid teised kassid talle liiga tegema ning talle tegelikult selline karjaelu ei sobi.