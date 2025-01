ŠOKEERIV Varjupaika sattunud kutsikas oli nii kõhn, et temast oli alles vaid luu ja nahk

Varjupaigas läks Gina otsekohe veterinaaride hoole alla, kes selgitasid välja, et loomakest vaevavad mitmed alatoitumisest põhjustatud terviseprobleemid, nagu näiteks aneemia. Viimased päevad on koerakese seisund aga stabiilne püsinud ning varjupaiga teatel on lootust, et ta paraneb.