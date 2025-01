Ozzy on elav ja südamlik kaaslane, kellel on omapärased harjumused. «Ta järgneb mulle igale poole korteris, isegi tualetti. Lisaks on ta õppinud, kuidas uksi avada,» kirjeldas Myers. Kass armastab ka lähedust: «Kui ma istun, on ta alati mu süles ega taha sealt lahkuda. Kui ma aga püsti olen, nõuab ta meelega, et istuksin, või hüppab lihtsalt sülle.»