Hundi küttinud jahimees: nägin, et mingi kogu liigub laudast välja minu poole väga aeglaselt

13. jaanuaril õnnestus küttida veel üks kärntõves isend Lääne-Virumaal. Ka sel korral seisis jahimees hundiga väga lähedalt silmitsi - neid lahutas ühel hetkel vaid 100 meetrit. «Hunte olen enne ka nii lähedalt näinud. Kuna see loom näitab ennast väga harva, on alati suur rõõm ja au teda näha,» sõnas Sokolov, kes kirjeldas jahti pikemalt oma Facebooki lehe postituses .

Sokolovi sõnul on alust arvata, et just kärntõves isendid on need, kes majade vahetust lähedusest toitu otsimas käisid ja koerte kallale kippusid.