EKSPERT VASTAB Kas koerad tõesti vaatavad koos sinuga televiisorit?

Koeraomanikud on tõenäoliselt kindlad, et nende karvased sõbrad vaatavad koos nendega televiisorit. Tänapäeval on olemas ka telekanalid, mis on just koertele suunatud. Aga kas nad tõesti vaatavad televiisorit või lihtsalt jõllitavad värvilist ekraani?