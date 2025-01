Autost välja sööstnud ahv ründas Starbucksi teenindajat

Mobile'i loomateenistus võttis töötajaga ühendust samal päeval, ning 13. jaanuariks saadi Gardnerilt ahvi tervise kohta ametlikud andmed. Maakonna terviseameti esindaja dr Kevin Michaels kinnitas, et tegemist oli Aotuse perekonda kuuluva öö- ehk öökulli-ahviga, kes oli läbinud põhjaliku tervisekontrolli ja kellel ei tuvastatud haigusi.

Gardner sai linna loomateenistuselt kaks rikkumisteatist: «Loomade ohjeldamise kohustus» ja «Ohtlike või potentsiaalselt ohtlike loomade kontrolli all hoidmine». Mõlemad rikkumised tõid kaasa 24-eurose trahvi.

Ööahvid on väikesed, umbes ühekilosed primaadid, kes on pärit Kesk- ja Lõuna-Ameerikast. Nad on öise eluviisiga, kuid neil esineb ebaregulaarseid aktiivsuspuhanguid nii päeval kui ka öösel.