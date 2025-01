«Hommikul seitsme ajal lasime koera välja ja paari minuti pärast hakkas ta väga kurjalt haukuma,» selgitas peremees Allar Nõmm. «Arvasin algul, et haugub kitsede peale, kes varem hoovis käinud on. Kutsusin ta rõdu pealt enda juurde, siis tal tuli saba jalge vahel,» lisas mees.

Mees ei märganud kohe, et midagi oleks juhtunud. «Tuppa jõudes naine ütles, et koeral on tagumise kintsu peal hambaaugud näha ja kõik on verine,» kommenteeris Nõmm.