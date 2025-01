OOTAMATU VAATEPILT! Pärnu linnas jäi fotole taliuinakust ärganud karu

Karu võib liikuma olla aetud just soojade ilmade tõttu. «Kui karul sügisel pesavalik on ebaõnnestunud, siis on väga suur tõenäosus, et neil on läinud soojade ilmade tõttu nüüd küljealune märjaks ja see on karu liikuma ajanud,» sõnas loodus- ja jahimees Peeter Hussar. «Kuigi loom on praegu liikvel, siis suure tõenäosusega jääb ta uuesti taliuinakusse,» lisas Hussar.