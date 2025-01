Loomaarst vastab: miks kass inimest kiskja kombel ründab?

Vastab loomaarst Gerlin Järvela: «Noored kassid võivad olla oma mängudes üsna agressiivsed ja intensiivsed. Nende eesmärk ei pruugi üldse olla haiget teha ja see on nende õpitud viis teiega mängida ja suhelda. Vahel võivad nad seda teha valu või hirmu tõttu, kuid kui miski sellele ei viita ja tegemist on noore terve kassiga, siis lihtsalt tuleb teda õpetama hakata.

Gerlin Järvela on Tallinna PetCity kliinikute juhataja ja loomaarst, kes on veterinaarina töötanud üheksa aastat. Samuti on ta üldarst ööpäev läbi avatud Rannamõisa PetCity kliinikus, kus tegeleb kõikvõimalike probleemide ja patsientidega ning kus ükski päev ei ole eelmisega sarnane. Gerlin ütleb, et tema jaoks on kõige olulisem tagada, et iga loom saaks vajaliku ravi ning parima hoolitsuse.