VIDEO Saksamaa loomaaias nägi ilmavalgust imearmas jääkarupoeg

Loomaaia direktor Matthias Reinschmidti sõnul jääkarupoega külastajatele veel nii pea ei näidata, aga tundub, et loomake kasvab ja kosub tublisti. Arvatakse, et karuema tõi oma pesas esialgu ilmale kaks poega, kuid üks neist on kahjuks hukkunud.