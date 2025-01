HÄMMASTAV VIDEO Koeraema viis oma sureva kutsika loomakliiniku ukse ette

Kohaliku loomakliiniku veterinaarid selgitasid, et koer oskas nende juurde tulla ilmselt lõhna järgi, sest tema teine poeg oli veidi varem samasse kliinikusse ravile toodud. Koeraema tegu oli eriti kangelaslik, kuna tema poja pulss oli väga madalale langenud ning ta vajas kliinikusse jõudes intensiivravi.

Ka emakoer vajas loomaarstide poolt turgutust ning võeti kliinikusse ravile. Kliiniku töötajate sõnul on kõikide tervis paranemas ning kui nad päris terveks saavad, loodetakse neile leida head kodud.

Loomaarst Baturalp Oghan rääkis väljaandele Daily Mail, et kodutu koer oli loomakliiniku lähedal poeginud, kuid enamik tema kutsikatest olid kahjuks surnud. Tema sõnul oli koera käitumine tõeliselt erakordne. «Selle koera lugu on väga paljudele inimestele hinge läinud. Ta on väga tark ja hooliv,» sõnas Oghan.