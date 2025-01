«Vaatasin, et jäljed tulevad siia sisse ja see tundus uskumatu, kuna siin on ainult laut. Ma ei ole enne kuulnud, et hunti laudas oleks,» rääkis jahimees Tarmo Sokolov Kanal 2 uudistesaatele «Reporter» .

Jahimehe sõnul oli näha, et jäljed läksid otse lauta ning et looma viimased elupäevad olid tõenäoliselt olnud väga piinarikkad. Leitud hunt hukati jahimehe poolt. Mahajäetud laud on kärntõves hundi jaoks hea koht, kus haigusele leevendust leida, sest kärntõve tõttu tuleb metsloomadel karv maha, see sügeleb ja heinapalli sees on hea nahka kratsida.