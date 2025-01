Koeratreener: seda koeratõugu soovitaksin peredel vältida

Üks tõug, mille suhtes ta «hoiatab», on Kaukaasia lambakoer – võimas ja autoriteetne koer, kes on loodud karju kiskjate eest kaitsma. Atherton selgitas: «Kaukaasia lambakoer on ilus, majesteetlik ja jõuline, aga see tõug kuulub loodusesse, kus ta kaitseb karju huntide ja karude eest. Nad sobivad harva kodukoeraks ning see ei ole selline energia, mida ma oma perre koos väikeste lastega tooksin.»